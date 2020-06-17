17 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Elneny’de ipler kopuyor

Elneny’de ipler kopuyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

Beşiktaş'ın 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı yıldızın sözleşmesi 7 maç sonra sona erecek. 'ın kalması için olumlu rapor verdiği ve yönetimin de Arsenal ile yeniden görüşmelere başladığı; Elneny'nin ise Ada'ya geri dönmek istediği öğrenildi. Mısırlı oyuncu alacaklarının ödenmemesi sebebiyle kulübe ihtar çekmişti.

Beşiktaş'ın 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı yıldızın sözleşmesi 7 maç sonra sona erecek. 'ın kalması için olumlu rapor verdiği ve yönetimin de Arsenal ile yeniden görüşmelere başladığı; Elneny'nin ise Ada'ya geri dönmek istediği öğrenildi. Mısırlı oyuncu alacaklarının ödenmemesi sebebiyle kulübe ihtar çekmişti.

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