17 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Boateng özür diledi

Boateng özür diledi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

Beşiktaş'ta 'le ilgili merak edilen görüşme dün gerçekleşti. Antalya maçında forması attığı için Başkan dahil bir çok yöneticinin tepkisini alan Boateng, Torunoğulları ile bir görüşme yaptı.

Beşiktaş'ta 'le ilgili merak edilen görüşme dün gerçekleşti. Antalya maçında forması attığı için Başkan dahil bir çok yöneticinin tepkisini alan Boateng, Torunoğulları ile bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında Ganalı oyuncu yanlış anlaşıldığını, böyle bir düşüncesi olamayacağını söyledi.

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