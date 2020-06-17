Boateng özür diledi

Beşiktaş'ta Boateng'le ilgili merak edilen görüşme dün gerçekleşti. Antalya maçında forması attığı için Başkan dahil bir çok yöneticinin tepkisini alan Boateng, Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaptı.

Beşiktaş'ta Boateng'le ilgili merak edilen görüşme dün gerçekleşti. Antalya maçında forması attığı için Başkan dahil bir çok yöneticinin tepkisini alan Boateng, Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında Ganalı oyuncu yanlış anlaşıldığını, böyle bir düşüncesi olamayacağını söyledi.

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