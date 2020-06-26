26 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz'ın atılması lazımdı

Burak Yılmaz'ın atılması lazımdı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 29. hafta maçında Beşiktaş ile arasında oynanan karşılaşmayı yorumladı. Dilmen, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın ilk yarıda oyundan atılması gerektiğini söyledi.

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - karşılaşmasını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hakemin bir gol, bir asist ile oynayan oyuncuyu, 2. sarı karttan atması lazım. Bazen pozisyonlardan oyuncunun penaltı istediğini ya da istemediğini anlarsınız. Ceza alanında abartılı kendini atmanın sonucu ne, . İki kez attı kendini"

"Eğer siz vermiyorsanız, oyunu devam ettiriyorsanız, iki sarı kart göstermeniz lazım. Golü kim attı? Burak. Kim attırdı? Burak. Tabelayı etkiledi. Hafif sürtme başka. Bazen pozisyonlardan oyuncunun penaltı istediğini ya da istemediğini anlarsınız. Abartılı atmanın sonucu ne, sarı kart. İki kez attı kendini." dedi.

"İlk yarıya VAR damga vurdu. Bu oyun kurallarını uygulayacak olursanız, bilekten yukarı vurduğunuz zaman kırmızı mı? Hakem sarı gösterdi, VAR çağırdı ve kırmızı verdi. Emin ol bilerek yapmadı müdahaleyi ama kontrolsüz girdiği için bir şey diyemeyiz. Bu kırmızı, hakemin kararı doğru."

Kartal Burak Yılmaz'la uçtu! haberin devamı

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