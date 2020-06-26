Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz'ın atılması lazımdı
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 29. hafta maçında Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşmayı yorumladı. Dilmen, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın ilk yarıda oyundan atılması gerektiğini söyledi.
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Hakemin bir gol, bir asist ile oynayan oyuncuyu, 2. sarı karttan atması lazım. Bazen pozisyonlardan oyuncunun penaltı istediğini ya da istemediğini anlarsınız. Ceza alanında abartılı kendini atmanın sonucu ne, sarı kart. İki kez attı kendini"
"Eğer siz vermiyorsanız, oyunu devam ettiriyorsanız, iki sarı kart göstermeniz lazım. Golü kim attı? Burak. Kim attırdı? Burak. Tabelayı etkiledi. Hafif sürtme başka. Bazen pozisyonlardan oyuncunun penaltı istediğini ya da istemediğini anlarsınız. Abartılı atmanın sonucu ne, sarı kart. İki kez attı kendini." dedi.
"İlk yarıya VAR damga vurdu. Bu oyun kurallarını uygulayacak olursanız, bilekten yukarı vurduğunuz zaman kırmızı mı? Hakem sarı gösterdi, VAR çağırdı ve kırmızı verdi. Emin ol bilerek yapmadı müdahaleyi ama kontrolsüz girdiği için bir şey diyemeyiz. Bu kırmızı, hakemin kararı doğru."
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