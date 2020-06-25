N'Koudou: Şampiyonluk imkansız değil
Beşiktaş'ın Fransız yıldızı N’Koudou, “Şampiyonluk biraz uzak gözüküyor ancak 6 maçta alınacak 18 puan çok şeyi değiştirebilir” dedi.
Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, siyah-beyazlı ekibin hedefleriyle ilgili, "Maç maç bakmak lazım. Tabii ki hala gerçekçi hedeflerimiz var. Şampiyonluk gerçekçi bir hedef mi? Biraz uzak görünüyor ama her şey olabilir. 6 maç üzerinden bakacak olursak toplayabileceğimiz 18 puan var. Hala Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama ihtimalimiz var. Ben şöyle bakıyorum; 18 puanı toplarsak ciddi anlamda yukarı tırmanma şansımız olacak" ifadelerini kullandı. Denizlispor maçında attığı güzel golün ardından Sergen Yalçın'ın verdiği tepki hatırlatılan Fransız futbolcu şöyle devam etti: "Sergen hoca kariyerinde böyle gollerden çok attığı için bence hoca adına garip bir şey değil. Hocanın böyle bir tepki vermesi yine de güzel. İnşallah hocayı şaşırtmaya devam ederim. Denemek lazım, buna cesaret etmek lazım."
ANTALYA MAÇI GARİPTİ!
Antalya maçının ardından Denizli deplasmanında bir reaksiyon gösterdiklerini dile getiren N'Koudou, "Antalya maçı biraz garip, bizim açımızdan üzücü geçti. Denizli maçından önce de hocayla, 'Biz Beşiktaş isek, kesinlikle reaksiyon göstermemiz lazım. Kalitemizi göstermemiz lazım' diye konuştuk. Denizli'de bunu yaptık ve 5 golle kazandık" dedi.
ŞÜKRETMEMİZ GEREK
Sevdikleri işi yaptıklarına ve sevdikleri işten para kazandıkları için şükretmeleri gerektiğine vurgu yapan N'Koudou, "Nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, konuşabiliyorsan, şükretmek için yeterlidir. Bizim durumumuz bundan da farklı. Biz sevdiğimiz işi yapıyoruz, futbol oynuyoruz ve para kazanıyoruz. Onun için şükretmemiz lazım" diye konuştu.
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