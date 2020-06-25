Beşiktaş'tan Nika Ninua sürprizi

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Dinamo Tiflis'te forma giyen Nika Ninua'nın transferini bitirdiği öne sürüldü. Gürcü basını, Beşiktaş'ın Nika Ninua ile anlaştığını duyurdu.

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Dinamo Tiflis'te forma giyen Nika Ninua'nın transferini bitirdiği öne sürüldü. Gürcü basını, Beşiktaş'ın Nika Ninua ile anlaştığını duyurdu. Dinamo Tiflis formasıyla gelecek vadeden bir performans ortaya koyan Nika Ninua, 21 yaşında olmasına rağmen 4 sezondur Dinamo Riflis'in A Takımı'nda forma giyiyor. Orta sahanın ortasında forma giyen Ninua Dinamo Tiflis formasıyla 36 maçta 9 gol atıp 8 asist yaparken geçen sezon takımı ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 21 yaşında olmasına rağmen takımının kaptanlığını yapan Ninua'nın sözleşmesi Aralık 2020'de sona eriyor. Genç geçen sezon Gürcistan Ligi'nde yılın oyuncusu seçilmişti.

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