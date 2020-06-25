25 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Nika Ninua sürprizi

Ninua sürprizi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.06.2020

için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Dinamo Tiflis'te forma giyen Nika Ninua'nın transferini bitirdiği öne sürüldü. Gürcü basını, Beşiktaş'ın Nika Ninua ile anlaştığını duyurdu.

için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Dinamo Tiflis'te forma giyen Nika Ninua'nın transferini bitirdiği öne sürüldü. Gürcü basını, Beşiktaş'ın Nika Ninua ile anlaştığını duyurdu. Dinamo Tiflis formasıyla gelecek vadeden bir performans ortaya koyan Nika Ninua, 21 yaşında olmasına rağmen 4 sezondur Dinamo Riflis'in A Takımı'nda forma giyiyor. Orta sahanın ortasında forma giyen Ninua Dinamo Tiflis formasıyla 36 maçta 9 gol atıp 8 asist yaparken geçen sezon takımı ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 21 yaşında olmasına rağmen takımının kaptanlığını yapan Ninua'nın sözleşmesi Aralık 2020'de sona eriyor. Genç geçen sezon Gürcistan Ligi'nde yılın oyuncusu seçilmişti.

Gökhan Gönül imzayı attı! İşte detaylar... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İmza töreninde açıkladı! Beşiktaş ile görüştüm İmza töreninde açıkladı! "Beşiktaş ile görüştüm"
F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesiydi... F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesiydi...
Gökhan Gönül imzayı attı! İşte detaylar... Gökhan Gönül imzayı attı! İşte detaylar...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör