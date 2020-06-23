Fabrice N’Sakala'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket! O paylaşımı beğendi
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği ve prensip anlaşması sağlandığı iddia edildiği Fabrice N'Sakala ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alanyasporlu futbolcu, Twitter hesabından bir taraftarın "Beşiktaş'a hoş geldin" paylaşımını beğendi. Kongolu futbolcunun bu hareketi siyah-beyazlı takıma transferinin bittiği şeklinde yorumlandı.
20 Nisan'da N'Sakala'nın "Gelecek yıl Vodafone Park'ta görüşürüz" diyerek Beşiktaş transferine yeşil ışık yaktığı duyurulmuştu.
Siyah-beyazlı takıma transfer olacağı haberlerinin günden güne daha çok arttığı N'Sakala da flaş bir hamleye imza attı.
"BEŞİKTAŞ'A HOŞ GELDİN"
Alanyaspor'un formasını giyen 29 yaşındaki Fransız sol bek Fabrice N'Sakala, Beşiktaş taraftarından gelen tebrikleri kabul etmeye başladı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu, Twitter'da bir kullanıcının, "Beşiktaş'a hoşgeldin Fabrice. Kariyerinin en doğru tercihini yaptın" paylaşımını beğendi.
İşte o paylaşım:
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