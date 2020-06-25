25 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Konyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta çifte sakatlık! Adem Ljajic ve Jeremain Lens...

Konyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta çifte sakatlık!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 Giriş Tarihi: 25.06.2020

'ta son dakika... Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, ve 'in sakatlığı hakkında bilgi verdi. Siyah-beyazlılarda iki ismin tedavilerine başlandı.

Kulübü, 'in ve 'in sakatlığı hakkında bilgi verdi.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Futbol Takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir.

Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı... Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı...
İmza töreninde açıkladı! Beşiktaş ile görüştüm İmza töreninde açıkladı! "Beşiktaş ile görüştüm"
F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesiydi... F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesiydi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör