Konyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta çifte sakatlık! Adem Ljajic ve Jeremain Lens...
Beşiktaş'ta son dakika... Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sakatlığı hakkında bilgi verdi. Siyah-beyazlılarda iki ismin tedavilerine başlandı.
Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic'in ve Jeremain Lens'in sakatlığı hakkında bilgi verdi.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Futbol Takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir.
Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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