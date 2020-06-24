25 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Cantalapiedra imza töreninde açıkladı! "Beşiktaş ile görüştüm"

İmza töreninde açıkladı! Beşiktaş ile görüştüm
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.06.2020

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta adı uzun süre gündemde olan İspanyol kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra, Yunanistan ekibi Panathianikos ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki futbolcu, Panathinaikos ile anlaşmadan önce Beşiktaş ile görüştüğünü açıkladı.

Panathinaikos'un yeni transferi İspanyol kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra, ekibine gitmeden önce Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı.

Yeşil beyazlı ekibe Twente'den transfer olan Aitor, Avrupa kupalarında oynamak istediği için takımından ayrılmak istediğini ve bu aşamada kendisine teklif yapan takımlardan birinin Beşiktaş olduğunu söyledi. İspanyol golcü açıklamasında, "Beşiktaş'la görüştüm ama Panathinaikos Yunanistan'ın en büyük takımı olduğu ve tarihi de başarılarla dolu olduğu için burayı seçtim." şeklinde konuştu.

Aitor Cantalapiedra, Twente formasıyla geçen sezon 22 maça çıkarken, 8 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Panathinaikos bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirdi.

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