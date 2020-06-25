Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş ve Fenerbahçe, Fabrice N'Sakala transferinde karşı karşıya gelmiş, siyah-beyazlılar oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştı. Kara Kartal, sarı-lacivertlilerin de peşinde olduğu bir futbolcuya daha teklifini yaptı.