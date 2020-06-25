25 Haziran 2020, Perşembe

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş ve Fenerbahçe, Fabrice N'Sakala transferinde karşı karşıya gelmiş, siyah-beyazlılar oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştı. Kara Kartal, sarı-lacivertlilerin de peşinde olduğu bir futbolcuya daha teklifini yaptı.

Giriş Tarihi: 25.06.2020 12:34
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı...

Yaşanan mali sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş önümüzdeki sezon yepyeni bir yapılanmayla taraftarların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı...

Maaşlarda indirim sinyalini futbolculara veren siyah-beyazlı yönetim, indirim teklifini kabul etmeyen oyuncularla yollarını ayıracak.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı...

İLK YOLCU CANER ERKİN

Yaklaşık 2 haftadır teknik direktör Sergen Yalçın'ın Caner Erkin yerine Rıdvan Yılmaz'ı sahaya sürmesi kafa karışıklığı yaratmıştı.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı...

Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, yıldız sol bekin sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı...

İLK TRANSFER N'SAKALA!

Yeni sezonda daha düşük bir transfer ve maaş bütçesiyle hareket edecek olan Kara Kartal, ilk transferini Aytemiz Alanyaspor'dan gerçekleştirdi.

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