25 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 2 futbolcu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.06.2020

Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü, yapılan testler sonucunda 2 futbolcuda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

24 Haziran Çarşamba günü, BJK 'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

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