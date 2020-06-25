Hocasından Carrascal'a transfer çağrısı: Beşiktaş'a git!

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Quieroz, siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyadan "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Jorge Carrascal'a Beşiktaş'a gitmesi yönünde çağrıda bulundu.

Adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Jorge Carrascal, rotasını Kara Kartal'a çevirmiş durumda... Birçok kulübün transfer listesinde yer alan ve Juventus'un da araya girmesi iddiasıyla sessizliğe gömülen Carrascal için Beşiktaş'lı taraftarlar ilk günden bu yana umudunu kesmedi. Geçen ay 22 yaşına giren orta saha oyuncunun pasta keserken yayınladığı resimin altına, Beşiktaşlı taraftarlar "Come to Beşiktaş" diyerek genç oyuncuyu takımlarına davet ederken, bu çağrıların halen devam etmesi genç yıldızı olumlu yönde etkilemiş durumda.

JUVENTUS'TA İŞİN ZOR

Bu arada önceki gün ilginç bir gelişme daha yaşandı. Kolombiya'nın Antenna-2 kanalı, milli takım teknik direktörü Carlos Quieroz'un Jorge Carrascal'a, sürekli oynayabileceği bir takıma gitmesini önerdiğini iddia etti. River Plate'de yedek kalmaya devam etmesi durumunda kendisini 2022 Dünya Kupası'nda kullanma ihtimalinin azalacağını söyledi. Son dönemde River'de kalmayı düşünen Carrascal'ın bunun üzerine fikir değiştirdiği, Juventus'ta yedek kalmaktansa Beşiktaş'a giderek ilk 11'in değişmezi olmak istediği ifade edildi.

60 MAÇTA 9 GOL, ASİST

Karıyeri boyunca 60 resmi müsabakada forma giyen Jorge Carrascal 9 gol atıp, 6'da asist yaparak toplamda 15 gole direkt etki etmeyi başardı.

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