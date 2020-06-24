24 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kaldı!

Gökhan Gönül imzayı attı! İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 Giriş Tarihi: 24.06.2020

Adı bir süredir ile anılan Gökhan Gönül geleceği belli oldu. Milli yıldız tercihini siyah beyazlı takımda kalmaktan yana kullandı. Gönül, siyah-beyazlılar ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takım iç transferde düğmeye bastı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül ile her konuda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeler sonrası 1+1 yıllık anlaşma yaptı. Fanatik Siyah-Beyazlı takımın Gökhan Gönül ile yola devam edeceğini günler öncesinden duyurmuştu.

Bu arada Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Gökhan Gönül ile yapılan görüşmeler sırasında Beşiktaş'ta oyuncuya futbolu bırakmasını istediği belirtiliyor.

G.Saray istedi Beşiktaş alıyor! 1+1 yıllık anlaşma haberin devamı

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