24 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Umut Nayir’den alkışlanacak hareket

Umut Nayir’den alkışlanacak hareket
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

Beşiktaşlı futbolcu , 'daki doğum gününde kendisine gelecek hediyeler yerine hastası çocuklara bağış yapılmasını istedi.

'ın genç futbolcusu , anlamlı bir davranışa imza attı. 'da doğum gününü kutlamaya hazırlanan siyah-beyazlı futbolcu, doğum gününde kendisine gelecek hediyeler yerine iyilik paylaş sosyal bağış platformu üzerinden hastası çocuklara bağış gönderilmesini istedi. 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yayınladığı destek mesajında ise konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Hediye ya da kutlama beklemiyorum. Hepimizin sağlık dolu yaşaması gerektiğini anladığımız bu özel dönemde, sizlerden bu sene bir iyilik istiyorum. İyilik paylaş sosyal bağış platformu üzerinden kansersiz yasam derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım."

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