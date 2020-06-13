13 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Bu hangi gezegen

Bu hangi gezegen
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng'in önceki gün antrenmanda attığı golün yankıları büyüyor.

'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng'in önceki gün antrenmanda attığı golün yankıları büyüyor. İspanyol gazetesi Marca da Boateng'in attığı golü hesabından paylaşıp, "Boateng, hangi gezegenden geldin?" ifadelerini kullandı. Beşiktaş, Boateng'in idman esnasında kaydettiği bir golü, "Boateng iftiharla sunar" notuyla paylaşmıştı.

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