13 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Tanıtım filmi ağlattı

Tanıtım filmi ağlattı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

Kampanya için hazırlanan tanıtım filmi taraftarlar büyük beğeni aldı.

Kampanya için hazırlanan tanıtım filmi taraftarlar büyük beğeni aldı. Sosyal medyada sıkça paylaşılan videoda 'ın Çanakkale'de şehit olan 8 sporcusu konu edildi. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan filmde 'Biz onbir arkadaşız, lakin arkamız var' denildi.

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