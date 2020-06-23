23 Haziran 2020, Salı
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N’Sakala adım adım Beşiktaş'a
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Caner Erkin ile yeni sözleşme yapmayı planlamayan siyah-beyazlılar, N'Sakala transferi ile sol bek açığını kapatacak.
Alanyaspor ile olan sözleşmesi bitecek olan N'Sakala'nın menajeriyle de görüşen yönetim, bonservis bedeli ödemeyecek. Kongolu yıldızla 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi. Kariyerinde daha önce Fransa'nın Troyes ve Belçika'nın Anderlecht takımlarında oynayan Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu, son 4 sezondur Alanyaspor forması giyiyor. Bu sezon Akdeniz ekibinde 29 kez görev yapan N'Sakala, 1 asist yaptı.
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