22 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta soğuk rüzgarlar! Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ta soğuk rüzgarlar! Çebi ve Yalçın...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 Giriş Tarihi: 22.06.2020

'ta yönetim ve teknik heyet arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılarda yapılacak transferler konusunda yönetimle arasında fikir ayrılıklarının ortaya çıktığı öğrenildi.

yönetimi ile yeni sezon planlaması için toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda komitesinin sunduğu listenin teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kabul görmediği aktarıldı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası yönetim ile Sergen Yalçın arasında kriz olduğu öne sürüldü.

BAŞKAN ÇEBİ OYUNU ELEŞTİRMİŞTİ

5-1 kazanılan Yukatel Denizlispor karşılaşması sonrası yapılan açıklamalar da kafaları karıştırmıştı. Maç sonu A Spor'a konuşan Beşiktaş Başkanı , 5-1'lik galibiyete rağmen oynanan oyunu eleştirmişti.

"BEŞİKTAŞ ÖNÜMÜZDEKİ SEZON GENÇLERLE OYNAMAYACAK"

Her fırsatta altyapıdaki gençlere ve maliyeti düşük isimlere yöneleceklerini söyleyen Çebi'ye ise teknik direktör Sergen Yalçın'dan yanıt gelmişti. Yalçın yaptığı açıklamada "Genç oyuncuların bizim için önemli olduğunu ama sadece genç olduğu için de bir oyuncunun Beşiktaş'ta oynamayacağını özellikle belirtmek istiyorum. Beşiktaş, önümüzdeki sezon genç oyuncularla oynamayacak. Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta soğuk rüzgarlar

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