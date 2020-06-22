Beşiktaş'ta soğuk rüzgarlar! Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın...
Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılarda yapılacak transferler konusunda yönetimle teknik direktör Sergen Yalçın arasında fikir ayrılıklarının ortaya çıktığı öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın yeni sezon planlaması için toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda transfer komitesinin sunduğu listenin teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kabul görmediği aktarıldı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası yönetim ile Sergen Yalçın arasında kriz olduğu öne sürüldü.
BAŞKAN ÇEBİ OYUNU ELEŞTİRMİŞTİ
5-1 kazanılan Yukatel Denizlispor karşılaşması sonrası yapılan açıklamalar da kafaları karıştırmıştı. Maç sonu A Spor'a konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 5-1'lik galibiyete rağmen oynanan oyunu eleştirmişti.
"BEŞİKTAŞ ÖNÜMÜZDEKİ SEZON GENÇLERLE OYNAMAYACAK"
Her fırsatta altyapıdaki gençlere ve maliyeti düşük isimlere yöneleceklerini söyleyen Çebi'ye ise teknik direktör Sergen Yalçın'dan yanıt gelmişti. Yalçın yaptığı açıklamada "Genç oyuncuların bizim için önemli olduğunu ama sadece genç olduğu için de bir oyuncunun Beşiktaş'ta oynamayacağını özellikle belirtmek istiyorum. Beşiktaş, önümüzdeki sezon genç oyuncularla oynamayacak. Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak." ifadelerini kullanmıştı.
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