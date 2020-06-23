Montero zora girdi

Yeni sezonda tecrübeli bir kaleci arayan siyah-beyazlıların gündemine Kolombiyalı kaleci Alvaro Montero gelmişti. Kolombiya basını, Beşiktaş'ın Deportes Tolima takımında forma giyen 25 yaşındaki Montero'nun transferini askıya aldığını duyurdu.

Yeni sezonda tecrübeli bir kaleci arayan siyah-beyazlıların gündemine Kolombiyalı kaleci Alvaro Montero gelmişti. Kolombiya basını, Beşiktaş'ın Deportes Tolima takımında forma giyen 25 yaşındaki Montero'nun transferini askıya aldığını duyurdu. Haberde, Kolombiya ekibinin 2 milyon euro'da ısrarcı olması nedeniyle 1.96'lık kalecinin transferinin zora girdiğini belirtti. Siyah-beyazlılar Kolombiya temsilcisine 1 milyon euro önermiş ve "Verebileceğimiz son rakam bu" restini çekmişti.

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