23 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Montero zora girdi

Montero zora girdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

Yeni sezonda tecrübeli bir kaleci arayan siyah-beyazlıların gündemine Kolombiyalı kaleci Alvaro Montero gelmişti. Kolombiya basını, Beşiktaş'ın Deportes Tolima takımında forma giyen 25 yaşındaki Montero'nun transferini askıya aldığını duyurdu.

Yeni sezonda tecrübeli bir kaleci arayan siyah-beyazlıların gündemine Kolombiyalı kaleci Alvaro Montero gelmişti. Kolombiya basını, Beşiktaş'ın Deportes Tolima takımında forma giyen 25 yaşındaki Montero'nun transferini askıya aldığını duyurdu. Haberde, Kolombiya ekibinin 2 milyon euro'da ısrarcı olması nedeniyle 1.96'lık kalecinin transferinin zora girdiğini belirtti. Siyah-beyazlılar Kolombiya temsilcisine 1 milyon euro önermiş ve "Verebileceğimiz son rakam bu" restini çekmişti.

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