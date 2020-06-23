23 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Vida teklifi geri çevirdi

Vida teklifi geri çevirdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

Hırvat stoper , kendisine gelen transfer tekliflerini kabul etmedi. Siyah-beyazlılardan senelik 3 milyon euro'nun üzerinde para kazanan tecrübeli oyuncu, ülkelerinden gelen 4 milyon euro'luk öneriyi "Bu rakama Avrupa'da oynamayı tercih ederim" diyerek geri çevirdi.

Hırvat stoper , kendisine gelen transfer tekliflerini kabul etmedi. Siyah-beyazlılardan senelik 3 milyon euro'nun üzerinde para kazanan tecrübeli oyuncu, ülkelerinden gelen 4 milyon euro'luk öneriyi "Bu rakama Avrupa'da oynamayı tercih ederim" diyerek geri çevirdi. Yönetim Vida'yla sezon sonu yeniden masaya oturacak.
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