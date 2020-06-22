Fenerbahçe ve Galatasaray istedi! Beşiktaş alıyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine flaş bir ismi aldı. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 22.06.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 14:07 ABONE OL