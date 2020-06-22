22 Haziran 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe ve Galatasaray istedi! Beşiktaş alıyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine flaş bir ismi aldı. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 14:07
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Fenerbahçe ve Galatasaray istedi! Beşiktaş alıyor

Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe ve Galatasaray istedi! Beşiktaş alıyor

Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olan Kara Kartal, 5-1'lik galibiyetle 'ben de buradayım!' mesajı vermişti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray istedi! Beşiktaş alıyor

Teknik Direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon hedefinin lig şampiyonluğu olduğunu ifade ederken, bu sezon da Avrupa kupalarına gitmek istediğini dile getirmişti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray istedi! Beşiktaş alıyor

SERGEN YALÇIN: KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ
Siyah beyazlı kulübün hocası, Denizlipor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer vermişti;

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Fenerbahçe ve Galatasaray istedi! Beşiktaş alıyor

"Beşiktaş gelecek sezon tüm kupaları kazanmak için oynayacak. Küçülmeye gitmiyoruz. Farklı algı yaratmasınlar."

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