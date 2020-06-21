21 Haziran 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a altyapıdan çifte takviye

Beşiktaş'ta A takıma 2 takviye
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

Corona virüsü salgınının ardından kaldığı yerden devam eden 'de kalan maçlarda altyapıdan oyunculara şans veren , Yukatel Denizlispor maçında 4 genç oyuncuya görev vermişti. Siyah-beyazlılar, altyapıdan 19 yaşındaki ve 16 yaşındaki Emre Bilgin'i de A takıma çıkardı.

'ta , gelecek vadeden genç isimleri teker teker A takıma çıkarıyor. Denizlispor karşısında kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan'ı ilk 11'de oynatıp, Erdoğan Kaya ve Kartal Kayra Yılmaz'ı da sahaya süren Yalçın, 2 ismi daha A takıma dahil etti. 19 yaşındaki sağ bek ile Beşiktaş'ın U16 takımında forma giyen 16 yaşındaki kaleci Emre Bilgin, yarından itibaren siyah-beyazlı ekibin A takımında idmanlara başlayacak.

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