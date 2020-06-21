Beşiktaş'a altyapıdan çifte takviye

Corona virüsü salgınının ardından kaldığı yerden devam eden Süper Lig'de kalan maçlarda altyapıdan oyunculara şans veren teknik direktör Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor maçında 4 genç oyuncuya görev vermişti. Siyah-beyazlılar, altyapıdan 19 yaşındaki Kerem Kalafat ve 16 yaşındaki Emre Bilgin'i de A takıma çıkardı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek vadeden genç isimleri teker teker A takıma çıkarıyor. Denizlispor karşısında kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan'ı ilk 11'de oynatıp, Erdoğan Kaya ve Kartal Kayra Yılmaz'ı da sahaya süren Yalçın, 2 ismi daha A takıma dahil etti. 19 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat ile Beşiktaş'ın U16 takımında forma giyen 16 yaşındaki kaleci Emre Bilgin, yarından itibaren siyah-beyazlı ekibin A takımında idmanlara başlayacak.

DİĞER