11 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

‘Yeri bende hep ayrı’

‘Yeri bende hep ayrı’
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Takımın başına düşünülenler arasında adı yer alan 'tan açıklama geldi. Bulut, "Teknik direktör konusu kolay değil. Göreve başlayacak ismin de işi kolay olmayacak. Fenerbahçe'nin hayatımda başka bir yeri var" dedi.

Takımın başına düşünülenler arasında adı yer alan 'tan açıklama geldi. Bulut, "Teknik direktör konusu kolay değil. Göreve başlayacak ismin de işi kolay olmayacak. Fenerbahçe'nin hayatımda başka bir yeri var. Erol Bulut olduysam bu Fenerbahçe sayesinde. Bende özel bir yeri var" dedi.
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