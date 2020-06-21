21 Haziran 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan sözleri

Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan sözleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

Başkanı , gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 'ın gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Başkanı , CNN Türk'e yaptığı açıklamada gelecek sezon siyah-beyazlı takıma olacağı iddia edilen hakkında konuştu.

Arda Turan'ın gündemde olmadığını dile getiren Çebi, "Bizim gündemimizde Arda Turan transferi yok. Sosyal mesafeli seyirciye evet derim. Şu dönemde taraftarlar maçları evlerinden seyretsin" dedi.

Futbolcular için 'nin cennet olduğunu vurgulayan Çebi, "Artık burası çöplüğe döndü. İsmini manşet yapmış ama o isimden eser kalmamış futbolcular burada ciddi paralar kazanıp gidiyorlar. 'ya bir ödememiz var. Sözleşmesinde kulüp feshederse, yeni bir iş bulana kadar ödemeleri devam eder şeklinde bir madde var. Bağış kampanyası gönül işi" şeklinde konuştu.

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