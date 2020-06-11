11 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Cyle Larin geri dönüyor

Cyle Larin geri dönüyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Sezonu Belçika'nın takımında 9 gol, 11 asistle tamamlayan Cyle Larin geri dönüyor. Belçika ekibi, 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını siyah-beyazlı kulübe iletti.

Sezonu Belçika'nın takımında 9 gol, 11 asistle tamamlayan Cyle Larin geri dönüyor. Belçika ekibi, 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını siyah-beyazlı kulübe iletti. Kanadalı golcünün transfer döneminde bir talip çıkmazsa, sezon öncesi kampına çağrılacağı ve teknik direktör tarafından deneneceği öğrenildi.
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