20 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz Beşiktaş kongre üyesi oldu

Burak Yılmaz Beşiktaş kongre üyesi oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

forması giyen tecrübeli futbolcu , siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu. Başkan ile bir araya gelen 34 yaşındaki golcü, kongre üyelik kartını teslim aldı.

Futbol Takımı'nın kaptanı , siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi kamp yapılan otelde Beşiktaş Kulübü Başkanı ile bir araya gelen 34 yaşındaki milli oyuncunun, kongre üyelik kartını teslim aldığı belirtildi.

Başkan Çebi'nin, Burak Yılmaz'a kulüp üyeliğinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

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