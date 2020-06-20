Burak Yılmaz Beşiktaş kongre üyesi oldu

Beşiktaş forması giyen tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen 34 yaşındaki golcü, kongre üyelik kartını teslim aldı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi kamp yapılan otelde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen 34 yaşındaki milli oyuncunun, kongre üyelik kartını teslim aldığı belirtildi.

Başkan Çebi'nin, Burak Yılmaz'a kulüp üyeliğinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

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