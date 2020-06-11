Beşiktaş'ta Alman modası
Alman medyası, Siyah-Beyazlılar’ın sportif direktörlük için Lutz Pfannenstiel ile görüştüğünü iddia etti. İngilizler de onun peşinde
Beşiktaş'ta sportif direktörlük için adı geçen Lutz Pfannenstiel ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, F.Düsseldorf'tan ayrılan Pfannenstiel ile Beşiktaş'ın ilgilendiğini ve Alman futbol adamının teklifi düşündüğünü yazdı.
HATA YAPMAK İSTEMİYOR
Yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Siyah-Beyazlı yönetim, sportif direktörlük görevini tanınmış olmanın yanı sıra profesyonel birine verip oyuncu seçiminde hata yapmak istemiyor.
OYUNCU AĞI ÇOK GENİŞ
Kicker, Pfannenstiel'in Beşiktaş ile temasta olduğunu vurgularken çok geniş bir oyuncu ağına sahip olduğu söylenen 47 yaşındaki futbol adamına İngiltere'den teklifler olduğu yazıldı.
LUCESCU TEKLİFİ REDDETTİ
Mirca Lucescu, Beşiktaş'ın yaptığı sportif direktörlük teklifini reddettiğini açıklamıştı. Beşiktaş için Samet Aybaba, Mustafa Doğan ve Tayfur Havutçu isimleri de gündeme gelmişti.
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