11 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Alman modası

Beşiktaş'ta Alman modası! Kartal yeni yapılanmaya gidiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Alman medyası, Siyah-Beyazlılar’ın sportif direktörlük için ile görüştüğünü iddia etti. İngilizler de onun peşinde

'ta sportif direktörlük için adı geçen ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, F.Düsseldorf'tan ayrılan Pfannenstiel ile Beşiktaş'ın ilgilendiğini ve Alman adamının teklifi düşündüğünü yazdı.

HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Siyah-Beyazlı yönetim, sportif direktörlük görevini tanınmış olmanın yanı sıra profesyonel birine verip oyuncu seçiminde hata yapmak istemiyor.

OYUNCU AĞI ÇOK GENİŞ

Kicker, Pfannenstiel'in Beşiktaş ile temasta olduğunu vurgularken çok geniş bir oyuncu ağına sahip olduğu söylenen 47 yaşındaki futbol adamına 'den teklifler olduğu yazıldı.

LUCESCU TEKLİFİ REDDETTİ

Mirca Lucescu, Beşiktaş'ın yaptığı sportif direktörlük teklifini reddettiğini açıklamıştı. Beşiktaş için , Mustafa Doğan ve isimleri de gündeme gelmişti.

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