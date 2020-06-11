Hala bir şansımız var
Beşiktaş’ta adı Al Ain’le anılan Lens, “tüm maçlarımızı kazanırsak, rakiplerimizin de puan kaybetmesi ile bir şansımız olabilir” dedi.
Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, şampiyonluk şanslarının hala devam ettiğini vurgulayıp umut dağıttı. Lens, "Hala hedeflerimiz var. Şampiyonluktan bahsedeceksek belki biraz şanslı olmamız gerekebilir. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi o anlamda gerçekçi hedefler de var. Ne olacağını bilemezsiniz. Tüm maçlarımızı kazanırsak, Trabzon'un, Başakşehir'in diğer rakiplerin puan kaybetmesi durumunda da bir şansımız olabilir" dedi.
Yaptıkları idmanların iyi bir şekilde sürdüğünü belirten tecrübeli yıldız, "Cumartesi ilk maça çıkacağız. Taraftar etkisi olmayınca iç sahadaki dengeler değişebiliyor. Bu kesinlikle bir bahane olamaz. Sonuçta biz Beşiktaş'ız. Kalan bölümde iyi bir sonuç için hala bir fırsat var önümüzde. Bu dönemde birliktelik her şeyden önemli. Beşiktaş ailesi olarak erişebileceğimiz hedefler var. Birlikte bu hedefe erişelim" şeklinde konuştu.
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