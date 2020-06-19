Kevin-Prince Boateng kadroya neden alınmadı? Beşiktaş'tan açıklama geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna alınmayan Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng ile ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun aşil tendonundan sakatlık geçirdiğini duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten 33 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle Futbol Takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konmuştur. Sağlık ekibimiz tarafından bugün yapılan kontroller sonucunda, ağrıları devam eden Boateng'in tedavisinin devam etmesine karar verilmiştir."

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