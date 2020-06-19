19 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Kevin-Prince Boateng kadroya neden alınmadı? Beşiktaş'tan açıklama geldi

Boateng kadroya neden alınmadı? Beşiktaş'tan açıklama geldi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

, 'in 28. haftasında oynayacağı maçının kadrosuna alınmayan Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng ile ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun aşil tendonundan sakatlık geçirdiğini duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten 33 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle Futbol Takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konmuştur. Sağlık ekibimiz tarafından bugün yapılan kontroller sonucunda, ağrıları devam eden Boateng'in tedavisinin devam etmesine karar verilmiştir."

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