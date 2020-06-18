18 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Denizlispor'a hazırlanıyor

Beşiktaş Denizlispor'a hazırlanıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

, 'in 28. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, yönetiminde ısınma ve istasyon koşuları, açma-germe çalışması ve ayak tenisi maçları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşuları sonrası açma-germe çalışması yapan siyah-beyazlı ekibin antrenmanı, ayak tenisi maçları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, 19 Haziran Cuma günü saat 11.00'de yapacağı idmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla 'ye gidecek.



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