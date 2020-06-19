19 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi

Kartal'a Aboubakar müjdesi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

Siyah beyazlı takımın eski yıldızı 'dan müjdeli haber geldi. Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Kamerunlu golcüyü bıraktı. Siyah beyazlı ekipte devreye girdi.

'a geri döneceği konuşulan için Portekiz'den yeni bir haber geldi.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre, Kamerunlu oyuncu Porto'da kaldı ve sezon sonunda iki rotadan birini seçecek.

Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve geçirdiği sakatlık sonrasında Porto'da yerini geri kazanamayan Aboubakar'ın peşinde Beşiktaş ile birlikte 'dan Rennes ve St. Etienne'in olduğu vurgulandı.

FRANSA YA DA TÜRKİYE

Gelecek sezon daha fazla süre almak isteyen 28 yaşındaki oyuncunun, henüz geleceği ile ilgili bir karar vermediği ancak Türkiye ya da Fransa'nın dışında bir ülkeye gitmeyi düşünmediği belirtildi.

Porto'da bu sezon 10 maçta 2 gol atabilen Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı 38 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

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