18 Haziran 2020, Perşembe
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Beşiktaş'a kötü haber! Dorukhan Toköz Denizli deplasmanında da yok
Beşiktaş'ta, uzun süren sakatlık döneminin ardından takımla çalışmalara katılan milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün bu hafta da oynaması beklenmiyor. Genç futbolcunun sakatlık yaşadığı bölgede ağrılarının arttığı ifade edildi.
Süper Lig'e verilen corona virüsü arası sonrası çıktığı ilk maçında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Denizlispor deplasmanına çıkacak.
7 aylık sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Dorukhan Toköz'ün, Antalyaspor maçının ardından Denizli deplasmanında da kadroya alınmama olasılığı oldukça yüksek.
Sabah'ta yer alan habere göre 24 yaşındaki milli oyuncunun sakatlık yaşadığı bölgede ağrılarının arttığı ve riske edilmeyeceği belirtildi.
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