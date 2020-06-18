18 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a kötü haber! Dorukhan Toköz Denizli deplasmanında da yok

Beşiktaş'a kötü haber! Denizli'de yok
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

'ta, uzun süren sakatlık döneminin ardından takımla çalışmalara katılan milli futbolcu 'ün bu hafta da oynaması beklenmiyor. Genç futbolcunun sakatlık yaşadığı bölgede ağrılarının arttığı ifade edildi.

'e verilen corona virüsü arası sonrası çıktığı ilk maçında 'a 2-1 mağlup olan , Denizlispor deplasmanına çıkacak.

7 aylık sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan 'ün, Antalyaspor maçının ardından deplasmanında da kadroya alınmama olasılığı oldukça yüksek.

Sabah'ta yer alan habere göre 24 yaşındaki milli oyuncunun sakatlık yaşadığı bölgede ağrılarının arttığı ve riske edilmeyeceği belirtildi.

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