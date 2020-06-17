17 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Vida'nın yerine Erdoğan

Vida'nın yerine 19'luk Kartal
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

'in 27. haftasında oynanan maçında sakatlanan Domogaj Vida'nın yerine kimin oynayacağı belli oldu. Hırvat stoperin Denizlispor karşılaşmasına yetişememesi halinde 'ın genç isme şans vereceği ortaya çıktı.

'ta takımın tecrübeli stoperi 'nın sakatlığı şok etkisi yaratırken, genç oyuncu Erdoğan Kaya'ya da şans doğdu.

Siyah beyazlı takımın ile oynadığı maçta sakatlanan Hırvat futbolcuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada "Sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida'nın gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Vida'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Hırvat yıldız yetiştirilmeye çalışılıyor

Uygulanacak tedavinin ardından ödemi inerse 31 yaşındaki futbolcu cumartesi günü deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer alacak. Ancak yetiştirilmezse, maçı kaybedilmesine rağmen genç oyuncular Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun performansından çok memnun kalan 'ın bu oyuncular gibi 19 yaşında olan Erdoğan Kaya'ya da şans vermeyi planladığı öğrenildi.

Beşiktaşlı oyuncu kulüpten ayrıldığını açıkladı! haberin devamı

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