Beşiktaş'ta Vida'nın yerine Erdoğan
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Domogaj Vida'nın yerine kimin oynayacağı belli oldu. Hırvat stoperin Denizlispor karşılaşmasına yetişememesi halinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın genç isme şans vereceği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta takımın tecrübeli stoperi Domagoj Vida'nın sakatlığı şok etkisi yaratırken, genç oyuncu Erdoğan Kaya'ya da şans doğdu.
Siyah beyazlı takımın Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Hırvat futbolcuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada "Sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida'nın gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Vida'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
Hırvat yıldız yetiştirilmeye çalışılıyor
Uygulanacak tedavinin ardından ödemi inerse 31 yaşındaki futbolcu cumartesi günü deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer alacak. Ancak yetiştirilmezse, Antalya maçı kaybedilmesine rağmen genç oyuncular Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun performansından çok memnun kalan teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu oyuncular gibi 19 yaşında olan Erdoğan Kaya'ya da şans vermeyi planladığı öğrenildi.
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