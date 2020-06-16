Sergen Yalçın Fatih Aksoy'a güveniyor

Kadroyu gençleştirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon sonundan Sivasspor'dan geri dönecek olan Fatih Aksoy'a güveniyor.

22 yaşındaki oyuncunun özellikle bu sezon Sivasspor forması altında önemli bir tecrübe kazandığına dikkat çeken Yalçın; Ersin, Rıdvan, Kartal, Dorukhan ve Güven gibi isimlerle yaş ortalamasını düşürerek geleceğin kadrosunu oluşturmayı hedefliyor.

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