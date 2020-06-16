16 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Fatih Aksoy'a güveniyor

Sergen Yalçın Fatih'e güveniyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

Kadroyu gençleştirmek için çalışmalarını sürdüren Teknik Direktörü , sezon sonundan 'dan geri dönecek olan 'a güveniyor.

22 yaşındaki oyuncunun özellikle bu sezon forması altında önemli bir tecrübe kazandığına dikkat çeken Yalçın; Ersin, Rıdvan, , Dorukhan ve Güven gibi isimlerle yaş ortalamasını düşürerek geleceğin kadrosunu oluşturmayı hedefliyor.

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