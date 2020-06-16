Burak Yılmaz ve N'Koudou dönüyor

Corona virüsü salgınının ardından askıya alınan ve yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi alan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Raporunu yönetime sunan teknik direktçr Sergen Yalçın'ın 7 ismi gözden çıkardığı öğrenilirken, 2 ismin transferi için de girişimler hızlanacak. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...