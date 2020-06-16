16 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz ve N'Koudou dönüyor

Burak ve N'Koudou dönüyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

 maçını Vodafone Park'ta tribünden takip eden Burak ve sakatlıktan kurtulan N'Koudou Denizlispor maçıyla beraber ilk 11'deki yerine dönecek.

karşılaşmasında yaşanan yenilgiye üzülen Burak, hafta içinde özel olarak hazırlıklarını sürdürüp gollerine devam etmeyi planlıyor. N'Koudou da uyluk adalesindeki ödem sebebiyle takımdan ayrı kalmıştı.

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