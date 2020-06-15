15 Haziran 2020, Pazartesi

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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 2 yıllık sözleşme

Şampiyonluk yarışına havlu atan ve yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde bütçesi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi planlayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 19:08 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 19:10
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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 2 yıllık sözleşme

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'a karşı beklenmedik bir yenilgi alan Beşiktaş'ta gözler transfer çevrildi.

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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 2 yıllık sözleşme

Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer raporu doğrultusunda hummalı bir çalışma içerisine girdi.

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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 2 yıllık sözleşme

Kara Kartal, yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle önceliği bonservisi elinde olan ve kiralık oyunculara verdi.

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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 2 yıllık sözleşme

Bunun yanından düşük bonservis bedeli ödeyebileceği oyuncuları da gündemine alan siyah-beyazlılarla ilgili Gana basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 2 yıllık sözleşme

Ghanasoccer.net'te yer alan habere göre Beşiktaş, Ganalı futbolcu Edwin Gyasi'nin transferi için oyuncuyla görüşmelere başlıyor.

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