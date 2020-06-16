16 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Caner Erkin yedek kaldı dedikodu kazanı çalıştı

Yedek kaldı dedikodu kazanı çalıştı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

'in cumartesi günü oynanan maçına yedek başlaması dikkat çekti… Pek çok kişi sol bekte Rıdvan'la başlanmasını bekliyordu. Ancak Caner'in en kötü ihtimalle sol açıkta ön tarafta oynayacağını tahmin ediyordu.

'in cumartesi günü oynanan maçına yedek başlaması dikkat çekti… Pek çok kişi sol bekte Rıdvan'la başlanmasını bekliyordu. Ancak Caner'in en kötü ihtimalle sol açıkta ön tarafta oynayacağını tahmin ediyordu. Ancak Caner'in Sergen tarafından düşünülmemesi pek çok dedikoduyu gündeme getirdi.

İşte çok konuşulan o iddialar:

* Dondurulan maaşı ödenene kadar ilk 11'de yer almak istemiyor.

* Yeni sözleşme konusunda anlaşmadan oynamak istemiyor.

* ile henüz anlaşmadı, sakatlanıp yeni bir sözleşmeyi riske atmamak için sahaya 11'de çıkmak istemiyor.

* Yönetim F.Bahçe ile anlaştığını bildiği için Sergen'de 11'de oynatmamasını istedi.

* Sergen gelecek sezon çalışmayacağı için Caner'i kullanmayı düşünmedi.

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