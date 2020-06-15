15 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Denizlispor'a hazırlanıyor

Beşiktaş'ta Denizlispor'a hazırlanıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

, 'in 28. haftasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılar, önderliğinde kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlıların BJK 'nde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenman, 1.5 saat sürdü. yönetiminde yapılan idman; kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile sona erdi.

, Denizlispor maçının hazırlıklarına 16 Haziran Salı günü devam edecek.

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