Beşiktaş Denizlispor'a hazırlanıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile sona erdi.
Beşiktaş, Denizlispor maçının hazırlıklarına 16 Haziran Salı günü devam edecek.
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