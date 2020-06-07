Atiba’ya 500 bin euro

Beşiktaş yönetiminin sözleşmesi sona erecek olan Atiba'yla 1 yıl daha yola devam etmek için yaptığı görüşmeler sürüyor. 37 yaşındaki yıldıza yıllık 500 bin euro teklif edildi.

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yönetiminin sözleşmesi sona erecek olan Atiba'yla 1 yıl daha yola devam etmek için yaptığı görüşmeler sürüyor. 37 yaşındaki yıldıza yıllık 500 bin euro teklifi sunulurken, Kanadalı yıldızın 750 bin euro'luk bir rakama imza atabileceğini söylediği ifade edildi.