07 Haziran 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Atiba’ya 500 bin euro

Atiba’ya 500 bin euro
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

yönetiminin sözleşmesi sona erecek olan Atiba'yla 1 yıl daha yola devam etmek için yaptığı görüşmeler sürüyor. 37 yaşındaki yıldıza yıllık 500 bin euro teklif edildi.

yönetiminin sözleşmesi sona erecek olan Atiba'yla 1 yıl daha yola devam etmek için yaptığı görüşmeler sürüyor. 37 yaşındaki yıldıza yıllık 500 bin euro teklifi sunulurken, Kanadalı yıldızın 750 bin euro'luk bir rakama imza atabileceğini söylediği ifade edildi.
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