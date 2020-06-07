Beşiktaş'ta futbolcularla maaş indirimi pazarlığı sürüyor
Beşiktaş, futbolcularla yaptığı indirim görüşmelerinde şu ana kadar aradığını bulamadı. Yönetim en az yüzde 30 fedakarlık talep etti. Takım ise sadece ‘yüzde 10’ dedi. Böylece görüşmeler ikinci tura kaldı.
Beşiktaş'ta tüm gözler oyuncularla yapılan maaş indirimi görüşmelerine çevrilmiş durumda... Yönetim, uzun süredir devam eden ve futbolcular ya da menajerleriyle masaya oturarak yaptığı maaş indiriminde aradığını bulamadı. Siyah-beyazlı yönetim, senelik 56 milyon euro olan takım bütçesini gelecek sezon 35 milyon euro seviyesine çekmek için bir süredir yoğun bir görüşme trafiği içine girdi. Futbolculardan en azından %30 fedakarlık beklediklerini belirten yetkililer, bugüne kadar aldıkları yanıtlar karşısında adeta şok yaşadılar.
YÖNETİM KARARLI
Yapılan görüşmeler sonrası %15'in üzerinde şu an için indirim kabul eden bir isim çıkmadı. Takımda bazı futbolcuların fedakarlık yapmak istemediği, bazılarının ise %10'a razı geldiği belirtildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi herkesle yeniden masaya oturup görüşme yapacak; istediği indirimi alamaması halinde ise teklife yanaşmayan futbolculara "Kendinize takım bulun" talimatı verilecek. Önümüzdeki hafta oynanacak maçların ardından futbolcular ve menajerleriyle ikinci tur görüşmelerin daha kıran kırana geçmesi bekleniyor.
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