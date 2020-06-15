15 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sadece Güven Yalçın

Sadece Güven Yalçın
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.06.2020

Antalya maçı bazı isimlerin pimini çekti. kesin yolcu; Boateng ve Boyd kalan maçlara bağlı. Güven ise kesin kalıyor.

Teknik direktör Antalya maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, gelecek haftaların da şifrelerini verdi. İlk yarıda sahaya sürdüğü , Boyd, Boateng ve Güven dörtlüsünden oluşan hücum hattından hiç memnun olmayan Yalçın'ın, pozisyon üretmekten uzak ve sahaya futbol adına bir kalite koyamayan bu isimler hakkında yeni kararlar alması sürpriz olmayacak. Yeni sezon planlamasında, zaten kiralık olan Diaby'nin kesinlikle olmadığı biliniyor. Boyd'un da bu performansı sürdürmesi halinde satılık veya kiralık gönderilecekler listesine eklenmesi kaçınılmaz olacak. Kalması durumunda yeni sezondaki sözleşmesi 1.7 milyon Euro üzerinden olacak Boateng'in ise yönetimin önerdiği rakamı kabul etmemesi halinde, kalması ve kalan maçların büyük bölümünde oynaması zor görünüyor. Tecrübeli teknik adam kalmasını özellikle istediği Güven Yalçın'a da şans vermeye şimdilik devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden! Sergen Yalçın onay verdi Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden! Sergen Yalçın onay verdi
Çebi A Spor'a özel açıkladı! Caner ve Gökhan... Çebi A Spor'a özel açıkladı! "Caner ve Gökhan..."
Genç isimler yüz güldürdü Genç isimler yüz güldürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör