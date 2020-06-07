07 Haziran 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Nostaljik forma 499 TL

Nostaljik forma 499 TL
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

Beşiktaş'ın 117. yılı için , yeni bir nostaljik forma tanıttı. Sınırlı sayıda üretilen formaların fiyatı 499 TL olarak belirlendi.

Beşiktaş'ın 117. yılı için , yeni bir nostaljik forma tanıttı. Sınırlı sayıda üretilen formaların fiyatı 499 TL olarak belirlendi. Özel kutusuyla birlikte satışa çıkarılan formalar, 100. yıldaki bağcıklı formadan esinlenilerek oluşturuldu. Yönetim, kulübe maddi kaynak sağlamak için böyle bir yönteme gitti. Taraftarlar formaya ilk günden ilgi gösterdi.
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