07 Haziran 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Karamoko sürprizi

Karamoko sürprizi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.06.2020

Beşiktaş, Paris Saint Germain'in genç yıldız adayı Isaac Karamoko'nun peşine düştü. Siyah-beyazlılar, genç yıldız adaylarından olan ancak yaşadığı anlaşmazlık sonucunda Fransız ekibinden ayrılan 18 yaşındaki Karamoko'yu gündemine aldı.

Beşiktaş, Paris Saint Germain'in genç yıldız adayı Isaac Karamoko'nun peşine düştü. Siyah-beyazlılar, genç yıldız adaylarından olan ancak yaşadığı anlaşmazlık sonucunda Fransız ekibinden ayrılan 18 yaşındaki Karamoko'yu gündemine aldı. Beşiktaşlı idareciler; Freiburg, Brest, Raya Vallacano gibi ekiplerin de peşinde olduğu Fransız oyuncu için yoğun mesai harcıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor
Canlı yayında açıkladı! Gökhan Gönül yüzde 51 ihtimalle... Canlı yayında açıkladı! "Gökhan Gönül yüzde 51 ihtimalle..."
Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Beşiktaş'a Elneny müjdesi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör