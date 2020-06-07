Karamoko sürprizi

Beşiktaş, Paris Saint Germain'in genç yıldız adayı Isaac Karamoko'nun peşine düştü. Siyah-beyazlılar, genç yıldız adaylarından olan ancak yaşadığı anlaşmazlık sonucunda Fransız ekibinden ayrılan 18 yaşındaki Karamoko'yu gündemine aldı.

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Beşiktaş,Paris Saint Germain'in genç yıldız adayı Isaac Karamoko'nun peşine düştü. Siyah-beyazlılar, genç yıldız adaylarından olan ancak yaşadığı anlaşmazlık sonucunda Fransız ekibinden ayrılan 18 yaşındaki Karamoko'yu gündemine aldı. Beşiktaşlı idareciler; Freiburg, Brest, Raya Vallacano gibi ekiplerin de peşinde olduğu Fransız oyuncu için yoğun mesai harcıyor.