13 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kevin-Prince Boateng'den tepki sonrası açıklama!

Boateng'den tepki sonrası açıklama!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, mücadelenin 65. dakikasında oyundan çıkarken, formasını yedek kulübesine fırlatmıştı. Yıldız futbolcu konuyla ilgili hesabından yaptığı açıklamada formasını kulübedeki malzemeciye atmak istediğini belirterek taraftarlardan özür diledi.

'in 27. haftasında işe Fraport TAV , Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, corona virüsü salgınının ardından çıktığı ilk maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, mücadeleye damga vuran isimse Kevin-Prince Boateng oldu.

Ganalı oyuncu, mücadelenin 65. dakikasında yerini Umut Nayir'e bırakırken, formasını yedek kulübesine fırlattı. Bu hareketi sonrası sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarların tepkisi çeken Boateng, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada "Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

Beşiktaş taraftarı isyan etti! haberin devamı

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