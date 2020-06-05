Cyle Larin'de menajer oyunu

Larin konusunda Beşiktaş'ın kafası karıştı. CSKA Moskova, Larin için 5 milyon euro teklif etti. Ancak Waregem'in elinde 31 Haziran'a kadar geçerli 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu var.

Larin konusunda Beşiktaş'ın kafası karıştı. CSKA Moskova, Larin için 5 milyon euro teklif etti. Ancak Waregem'in elinde 31 Haziran'a kadar geçerli 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu var. Rusya ve Belçika'dan gelen bilgiler ise Waregem ve CSKA'nın Larin için için 7 milyon euro üzerinden pazarlık yaptıkları yönünde. Siyah-beyazlılar Larin konusunda bekleme kararı aldı.

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