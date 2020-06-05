Beşiktaş'ın listesindeki Leroy Fer kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Beşiktaş ile anlaşmaya yakın olan Leroy Fer, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Birçok kişi Leroy Fer'in yaşamı ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Leroy Fer kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Gelecek sezon serbest kalacak olan Leroy Fer Beşiktaş ile anlaşmaya oldukça yakın. Beşiktaş'ın bu transferi girişimi sonrası yıldız oyuncu Beşiktaşlı taraftarlar tarafından araştırılıyor.
LEROY FER KİMDİR?
5 Ocak 1990 yılında Hollanda'nın Zoetermeer kentinde dünyaya gelmiştir. Leroy Fer, futbola Feyenoord'un altyapısında başlamıştır. Sırayla Norwich City ve QPR'da forma giyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu Leroy Fer, 2016 yılında Swansea City'e transfer oldu. Daha sonra Galler ekibinden Feyenoord'a geri dönen Fer'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Merkez orta sahada görev yapan Leroy Fer 188 cm boyunda. Bu sezon 23 maça çıkan Fer, 2 gol yapıp 2 de asist üretmeyi başardı.
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