05 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın listesindeki Leroy Fer kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Leroy Fer kimdir?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 Giriş Tarihi: 05.06.2020

ile anlaşmaya yakın olan , Beşiktaşlı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Birçok kişi Leroy Fer'in yaşamı ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Leroy Fer kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Gelecek sezon serbest kalacak olan ile anlaşmaya oldukça yakın. Beşiktaş'ın bu transferi girişimi sonrası yıldız oyuncu Beşiktaşlı taraftarlar tarafından araştırılıyor.

LEROY FER KİMDİR?

5 Ocak 1990 yılında 'nın Zoetermeer kentinde dünyaya gelmiştir. Leroy Fer, futbola Feyenoord'un altyapısında başlamıştır. Sırayla ve QPR'da forma giyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu Leroy Fer, 2016 yılında Swansea City'e oldu. Daha sonra Galler ekibinden Feyenoord'a geri dönen Fer'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Merkez orta sahada görev yapan Leroy Fer 188 cm boyunda. Bu sezon 23 maça çıkan Fer, 2 gol yapıp 2 de asist üretmeyi başardı.

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