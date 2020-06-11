Nana Ampomah çıkarması

Gana basını, Diaby, Boyd ve Lens’ten katkı alamayan ve maliyetsiz yetenekler arayan Beşiktaş’ın, Düsseldorf’un 24 yaşındaki sol açığı Ampomah’ı kiralamak istediğini yazdı.

Beşiktaş yeni sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Mali olarak zor günler geçiren, corona virüsü salgınının da üzerine tuz-biber ektiği ve bu nedenle transferde maliyetsiz oyunculara yönelen siyah-beyazlılar, aradığı kanat adamını Almanya Bundesliga'da buldu. Diaby, Boyd, Lens gibi isimlerden katkı alamayan Kara Kartal, transferi bitirmek için kolları sıvadı. Yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle transferde daha az maliyetli oyunculara yönelen siyah-beyazlılar için Gana basınında flaş bir isim ortaya atıldı. Haberde, geçen yaz 4 milyon euro'ya Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a transferi gerçekleşen Nana Ampomah'ın siyah-beyazlı kulübün gündeminde olduğu ileri sürüldü. Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği bilgisine de yer verildi.



BUNDESLIGA 2'DE OYNAMAK İSTEMİYOR

Almanya Bundesliga'nın bitimesine 4 hafta kala 28 puanla 16. durumda, playout sıralamasında bulunan, milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın da top koşturduğu Fortuna Düsseldorf, her hafta biraz daha Bundesliga'dan düşmeye yaklaşıyor. Alman ekibini çok yakından takip eden Beşiktaş'ın gözü de, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da olumlu bir rapor verdiği Nana Ampomah'ta. Gana basını; kırmızı-beyazlılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Ganalı sol kanat oyuncusunun, Bundesliga 2'de oynamak istemediği için Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığını belirtti. Siyah-beyazlılar'ın, 24 yaşındaki Nana Ampomah'ı 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı da ayrıca vurgulandı.

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