11 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Cabot müjdesi!

Cabot müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Adı Beşiktaş ile anılan Fransa 2. Lig lideri Lorient'in yıldız ismi Cabot, takımdan ayrıldığını bir videoyla duyurdu. Bu gelişme sonrası siyah-beyazlılar girişimlerini artırdı.

Ekonomik koşullardan dolayı bonservisi elinde olan oyunculara yönelen siyah-beyazlılar, Fransa 2. Ligi'nde Lorient forması giyen Jimmy Cabot'u listesine almıştı. Son olarak Fransız La Dauphine gazetesi, Cabot'a Beşiktaş'tan teklif olduğunu yazmıştı. Kontratı biten Cabot'un sözleşme yenilemeyerek sosyal medyada takımına teşekkür eden bir video yayınlamasının ardından siyah-beyazlı yönetim girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaşlı taraftarlar da yıldız oyuncunun paylaşımına yoğun bir ilgi gösterdi. Cabot, Fransa'da liglerin sonlandırılmasının ardından Ligue 1'e yükseltilen Lorient'te oynadığı 30 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
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