Beşiktaş'tan Abdullah Avcı hamlesi
Sezon başında Beşiktaş'ın başına getirilen ancak alınan üst üste kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Abdullah Avcı'nın biriken alacakları nedeniyle siyah-beyazlı kulübe ihtar çektiği öğrenildi. Yönetimin ise tecrübeli hocayla görüşerek anlaşma zemini hazırlayacağı belirtildi.
Beşiktaş'ta görevine son verilen Abdullah Avcı biriken alacakları için üst üste ihtar çekti.
Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde sezon başına 12 milyon TL'den 3 yıllığına anlaşma yapılan Abdullah Avcı, Çebi'nin başa geçmesinin ardından da görevine devam etmiş ancak üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle şubat ayında yollar ayrılmıştı.
Hürriyet'in haberine göre, eski yönetimin yaptığı anlaşma gereği, ayrılığa rağmen Avcı'ya aylık 1 milyon TL olan maaşını ödemesi gereken siyah-beyazlılar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle uzlaşma zemini arıyor.
Ödemeleri biriken Abdullah Avcı'nın ise kulübe üst üste ihtar çektiği ortaya çıktı. Beşiktaşlı yöneticiler Avcı'yla görüşüp, bir orta yol bulmaya çalışıyor.
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