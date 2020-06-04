Beşiktaş'ta yeni hedef Hamza Barry
Siyah beyazlı yönetim, Hajduk Split’te oynayan Gambiyalı ön libero ile anlaştı. Ancak son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.
Beşiktaş'ta transfer listesi genişledi. Yönetimin Hajduk Split forması giyen 26 yaşındaki Hamza Barry'i listesine aldığı öğrenildi. Ön libero olarak görev yapan Elneny'nin ayrılacak olması ve Atiba'nın da durumunun belirsizliği üzerine Gambiyalı oyuncu ile görüşmelere başlandı.
BONSERVİS BEDELİ YOK
Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları'nın Hamza Barry ile temasa geçtiği ve ön anlaşma sağladığı kaydedildi. Bu oyuncu için bir bonservis bedeli ödenmeyecek.
SON KARAR YALÇIN'IN
Bu futbolcuyla Sergen Yalçın'ın onay vermesi durumunda sözleşme yapılacağı öğrenildi. 4 sezondur Hırvat ekibinde top koşturan Barry, 129 maça çıkarken 10 gol atıp, 1 de asist yaptı.
YETERSİZ BULUNMUŞTU
Barry'nin 2016-17 sezonu yaz transfer döneminde menajerler aracılığı ile 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a önerildiği ancak çok yetersiz bulunarak teknik heyet tarafından veto yediği ortaya çıktı.
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