04 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yeni hedef Hamza Barry

Beşiktaş'ta Gambiyalı star! Elneny’nin yerine geliyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

Siyah beyazlı yönetim, ’te oynayan Gambiyalı ön libero ile anlaştı. Ancak son kararı teknik direktör verecek.

'ta listesi genişledi. Yönetimin forması giyen 26 yaşındaki 'i listesine aldığı öğrenildi. Ön libero olarak görev yapan Elneny'nin ayrılacak olması ve Atiba'nın da durumunun belirsizliği üzerine Gambiyalı oyuncu ile görüşmelere başlandı.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları'nın Hamza Barry ile temasa geçtiği ve ön anlaşma sağladığı kaydedildi. Bu oyuncu için bir bonservis bedeli ödenmeyecek.

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SON KARAR YALÇIN'IN

Bu futbolcuyla 'ın onay vermesi durumunda sözleşme yapılacağı öğrenildi. 4 sezondur Hırvat ekibinde top koşturan Barry, 129 maça çıkarken 10 gol atıp, 1 de asist yaptı.

YETERSİZ BULUNMUŞTU

Barry'nin 2016-17 sezonu yaz transfer döneminde menajerler aracılığı ile 1. Lig ekibi 'a önerildiği ancak çok yetersiz bulunarak teknik heyet tarafından veto yediği ortaya çıktı.

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