Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan açıklaması! Beşiktaş...
Liverpool'dan kiralanan Alman file bekçisi Loris Karius'un alacaklarını öne sürerek sözleşmesini feshetmesinin ardından kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan olmuştu. Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 25 yaşındaki kalecinin transferiyle ilgili son durumu açıkladı.
Çaykur Rizespor Kulübü basın sözcüsü Hasan Yavuz, Radyospor canlı yayınına konuk oldu. Transfer gündemiyle ilgili konuşan Yavuz, Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'ı transfer edeceği iddialarına da değindi.
Akkan için herhangi bir teklif olmadığını belirten Hasan Yavuz, "Gökhan Akkan bizim çok değerli bir kardeşimiz. Takıma kattıkları ortada. Kendisiyle ilgili bize ulaşan resmi bir transfer teklifi yok. Sezon sonunda Gökhan için görüşelim diye söz verdiğimiz bir kulüp de bulunmuyor" dedi.
"EĞER TEKLİF GELİRSE ..."
Teklif gelmesi durumunda hem tecrübeli kalecinin hem de kulübün menfaatlerinin ön plana çıkacağını ifade eden Yavuz, "Vedat Muriqi'nin de normalde gitmesini istemiyorduk. Ama hem kulübün hem de oyuncumuzun menfaatleri söz konusuydu. Böyle durumlarda başkanımızın da ifade ettiği gibi biz oyuncumuzun önünü açmaktan yana bir tavır alırız. Gökhan, şu anda Rizespor'un kalan maçlarına konsantre ve transfer konusunu kafasına takmıyor" diye konuştu.
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